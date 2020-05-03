İçişleri Bakanlığı: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs 2020 Cuma günü ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceği hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle