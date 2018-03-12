İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan Vefat Etti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan vefat etti.

81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı olarak İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Aslan, bugün 81 yaşında hayatını kaybetti.

İÇDAŞ ve grup şirketlerinin kurucuları arasında yer alan Aslan'ın cenazesi yarın Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇTSO'DAN TAZİYE MESAJI

Necati Aslan'ın vefatı nedeniyle Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, taziye mesajı yayımladı.

Semizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman mütevazi kişiliği, Türk sanayisinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslan'a Allah'tan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslan'a, yönetim kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engin'e ve tüm İÇDAŞ ailesine, Türk iş dünyasına şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."