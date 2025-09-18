Haberler

Icardi neden yok? Frankfurt Galatasaray maçında Icardi sakat mı, cezalı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, tarihinde 33. kez bir Alman temsilcisiyle karşılaşacak. Peki, Icardi neden yok? Frankfurt Galatasaray maçında Icardi sakat mı, cezalı mı?

Frankfurt Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadelenin düdüğünü İtalyan hakem Marco Guida çalacak. Guida'ya yardımcı hakemler olarak Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Maç, TRT 1 kanalında canlı yayınla ekranlara gelecek. Peki, Icardi neden yok?

GALATASARAY, ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 33. KEZ SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, tarihinde 33. kez bir Alman temsilcisiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, bugüne dek Alman ekiplerine karşı oynadığı 32 maçın 19'unda mağlubiyet yaşamazken, bu mücadelelerde 7 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Rakiplerine 13 defa yenilen Galatasaray, Alman takımlarına karşı ilk mücadelesini 1964'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg'a karşı vermişti. Bu süreçte rakip fileleri 33 kez havalandıran Cimbom, kalesinde ise 53 gol gördü.

BARIŞ ALPER İLK 11'DE, ICARDI YEDEKTE BAŞLAYACAK

Avrupa'da en yoğun Türk nüfusuna sahip ülkelerden biri olan Almanya'da, Türklerin kalabalık yaşadığı Frankfurt şehrinde sahaya çıkacak olan Galatasaray'da önemli kadro değişiklikleri bekleniyor.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen'in kadroda yer almaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında Barış Alper Yılmaz'a forma vermesi planlanıyor. Henüz tam olarak fiziksel yeterliliğe ulaşamayan Mauro Icardi'nin ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması düşünülüyor.

İLK 11'İMİZ

İCARDİ NEDEN YOK?

Mauro Icardi, yedeklerde yer alıyor. Maçın ilerleyen dakikalarına oyuna dahil olabilir.

