Icardi gidiyor mu, Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yönetim kararını verdi. Peki, İcardi gidiyor mu, İcardi sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Sakatlık sürecini geride bırakıp tekrar gollerine başlayan Mauro Icardi, buna rağmen eski fiziksel temposuna ulaşamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi hâline geldi. Peki, Icardi takımdan ayrılacak mı, mevcut kontratı ne zaman tamamlanıyor?

MADRİD'E GİTMİŞTİ

Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi, sahadaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Girdiği ikili mücadelelerde etkisiz kalan Arjantinli golcü, maç sonrasında da teknik direktör Okan Buruk'un yüzüne bakmamasıyla dikkat çekmişti.

Milli arada verilen izni fırsat bilen Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e giderek kısa bir tatil yaptı. Çiftin Madrid'den paylaştığı kareler, İspanyol basınında da geniş yer buldu.

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıldız futbolcu, kulübe yeni sözleşme talebini iletmiş durumda. Ancak sarı-kırmızılı yönetim cephesinde henüz bu konuda net bir karar alınmadı. Milli aradan sonra göstereceği performans, Icardi'nin geleceği açısından belirleyici olacak.

Kulüp kaynaklarına göre şu anki genel düşünce, Icardi ile yola devam etmeme yönünde. Ancak bu karar kesinleşmiş değil. Arjantinli forvetin sezonun geri kalanındaki performansı, yeni sözleşme konusunda nihai kararı şekillendirecek.

