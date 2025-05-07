Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezonki performansının yanı sıra özel hayatı ve sahadaki tutkusuyla da gündemden düşmüyor. Galatasaray'ın 2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler, Icardi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? sorusuna çevrildi. Peki, Icardi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

ICARDI GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, 2024 sezonunun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Ancak kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan açıklamaya göre, Icardi kulübün belirlediği tedavi ve antrenman programına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

ICARDI KUTLAMALARA KATILACAK MI?

Her fırsatta Galatasaray taraftarına olan sevgisini dile getiren Icardi'nin, bu özel gecede takım arkadaşlarını yalnız bırakmaması ve kutlamalarda yer alması bekleniyor. Ancak, kulüp yönetiminden ya da Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.