Icardi evli mi, nişanlı mı, yeni sevgilisi kim? Icardi kaç çocuğu var? Icardi China Suarez ile evlendi mi?

Icardi evli mi, nişanlı mı, yeni sevgilisi kim? Icardi kaç çocuğu var? Icardi China Suarez ile evlendi mi?
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Icardi evli mi, eşi kim? Icardi çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Icardi evli mi, yeni sevgilisi kim? Icardi kaç çocuğu var? Icardi China Suarez ile evlendi mi?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Icardi de merak edilen isimlerden oldu. Peki,Icardi evli mi, yeni sevgilisi kim? Icardi kaç çocuğu var? Icardi China Suarez ile evlendi mi?

ICARDİ EVLİ Mİ?

Boşanmanın ardından Mauro Icardi, hayatına Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile devam etme kararı aldı. Kısa sürede ciddileşen ilişki nişanla taçlandı.

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez'le nişanlandığını duyurdu.

Icardi evli mi, nişanlı mı, yeni sevgilisi kim? Icardi kaç çocuğu var? Icardi China Suarez ile evlendi mi?

Icardi çocukları : Nara ve Icardi'nin iki kızı var, Francesca Icardi Nara (19 Ocak 2015 doğumlu) ve Isabella Icardi Nara (27 Ekim 2016 doğumlu)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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