Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic kanser tedavisi gördüğü dönemde Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic için yönettiği takımda bedavaya oynayabileceğini itiraf etti.

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic ile hastalığı döneminde aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

Kanser tedavisi gördüğü dönemde Ibrahimovic henüz Milan'a imza atmamışken Sinisa Mihajlovic ile görüşerek "Mihajlovic'in hastalığını öğrendiğimde onu aramak için doğru anı bekledim. Ona tüm gücümü vermek istedim ama olmadı. Konuştuğumuzda onun için her şey yapabileceğimi, takımında bedava oynayabileceğimi bile söyledim." sözlerini kullandı.

Sinisa Mihajlovic

MIHAJLAVIC: BÜYÜK İŞ YAPMIŞ OLACAKTIK

Mihajlovic'in Ibrahimovic'e seçenekleri arasında Milan olması nedeniyle durumu normal karşıladığını bildirerek bu transfer gerçekleşseydi Bologna şehri adına da büyük bir iş olmuş olacağını belirtti.