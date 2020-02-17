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İbrahim Üzülmez: Oyuncularım Bugün Aslanlar Gibi Mücadele Ettiler

TFF 1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Timsah Arena'da Adana Demirspor'u konuk eden Bursaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

TFF 1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Timsah Arena'da Adana Demirspor'u konuk eden Bursaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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