İbrahim Üzülmez: Oyuncularım Bugün Aslanlar Gibi Mücadele Ettiler
TFF 1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Timsah Arena'da Adana Demirspor'u konuk eden Bursaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20
TFF 1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Timsah Arena'da Adana Demirspor'u konuk eden Bursaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout
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