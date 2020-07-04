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İbrahim Üzülmez: "İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü"

- İbrahim Üzülmez: "İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "İkinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu" Süper Lig'in 30.

04.07.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:12

- İbrahim Üzülmez: "İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:

"İkinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu"

ANKARA - Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor. Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

"İkinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu"

Göztepe maçına konsantre olacaklarını belirten Üzülmez, "Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez: 'İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü'

Kaynak: İHA

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