İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi!
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İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi!

İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi!
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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İbrahim Özdemir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi! İbrahim Özdemir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İbrahim Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ağustos 1949

Kaç yaşında: 71yaşında

Nereli: Görele,

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII, XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

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İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Özdemir hayatı ve biyografisi! - Haberler
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