İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

04.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:16
İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Ekonomi yazarı olarak çalışmalarını sürdüren İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İbrahim Kahveci hayatı ve biyografisi nedir?

İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Ekonomi yazarı olarak çalışmalarını sürdüren İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İbrahim Kahveci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR?

İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Ekonomi yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İbrahim Kahveci 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünden mezun olmuştur. Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğenidir. Yani Adnan Kahveci amcası'dır. Baba tarafından aslen Trabzon Of'ludur.

Sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalışmış, bir çok yayın gruplarında görüş ve makaleleri yer almıştır.

Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde ilk günlük yazılarını kaleme alan Kahveci, daha sonra Türkiye Gazetesinde köşe yazılarına devam etmiştir. Ardından Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesinde Ekonomi şefliği görevini üstlenmiştir.

Günümüzde ise Karar Gazetesinde köşe yazıları yazmakta ayrıca, Ekonomi şefliği ve ekonomi yazarlığını sürdürmektedir. Bir çok televizyon kanalında ise ekonomi ile bilgi birikimini ve yorumlarını ekran severler ile paylaşmaktadır.

Maalesef henüz evli mi? medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu gibi bilgilerine ulaşılamamış, araştırılmaktadır.

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