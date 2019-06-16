Ibm Türkiye & Avivasa İşbirliği

AvivaSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişçigil, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM ile olan işbirliğinden ve çalışma deneyimlerinden bahseden Dişçigil, "Mobil uygulamasını IBM ile birlikte kurduk. Son 4 aydır da benim sponsorluğumda çağrı merkezi ile ilgili proje yürütüyoruz. Oradaki müşteri ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyoruz. IBM'e yönetici açısından bakacak olursak çalışması çok huzur veren bir kurum. Aynı zaman da yeterince esnek bir yapıya sahip ve yetkin uzman kadrosu ile bizlere kaliteyi ve güveni sağlıyor" dedi.