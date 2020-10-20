IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı
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IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı

20.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:38
IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

IBM, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalışla 17,6 milyar dolara geriledi. IBM, 2019'un üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6'lık artış göstererek 1,69 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,67 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,58 dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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