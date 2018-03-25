Ibm'in Bulut Çözümleri Neler?

IBM Bulut Teknik Lideri Mehmet Özgür Depren, IBM'in bulut çözümlerini Wise TV'ye anlattı.

IBM'in bulut platformunu public, private ve hibrit olarak tek bir mimari etrafında birleştirdiğini ve çözümlerini müşterilerin isteklerine göre sunduklarını belirten Depren, bu şekilde müşterilerin bulutla beraber teknolojiden faydalanarak inovatif uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti.