İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesinde bulunan AK Partili Savcı Sayan baltayı taşa vurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yayınladığı videoda Türkiye'de en ucuz ekmeğin Ağrı'da olduğunu söyleyerek 210 gram ekmek fiyatının 1,4 TL'ye çekildiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamasında Savcı Sayan, İbb'nin bunu örnek alması gerektiğini söyledi. Ancak İBB'nin 1,25 TL'ye ekmek sattığını unutan Sayan, baltayı taşa vurdu.

"AĞRI'YI ÖRNEK ALIN"

Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İBB'ye seslenerek şöyle konuştu: "İstanbul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimizle 1,4 TL'den ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsaldır."

İBB SÖZCÜSÜ: BU HESAPLA AĞRI BATAR

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a cevaben açıklamasında, "Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HALK EKMEK 1,25 LİRADAN SATILIYOR

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son 3 ayda buğday fiyatlarının yüzde 25 artmasına, elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerin olağanüstü artmasına rağmen ekmeğe zam yapmadıklarını belirtmişti. Nama, "Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

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Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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