İBB'den yeni çalışma: QR kod ve İstanbulkart'la taksilerde ödeme yapılabilecek
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İBB'den yeni çalışma: QR kod ve İstanbulkart'la taksilerde ödeme yapılabilecek

İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı televizyon programında yeni bir taksi modeli üzerinde çalışıldığı söyledi. Bu modelle birlikte taksilerde QR kod ve İstanbulkart'la ödemenin yapılabilecek.

İBB'den yeni çalışma: QR kod ve İstanbulkart'la taksilerde ödeme yapılabilecek
12.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon yayınında taksi plakası ve deniz taksiye ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, taksilerde QR ve İstanbulkart'la ödeme modeline geçileceğini söyledi.

TAKSİNİN SAHİBİ İBB OLACAK

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle. Meclis'e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis'te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında."

5 BİN YENİ TAKSİ

İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını bildiren İmamoğlu, 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını dile getirdi.

QR KODU VE İSTANBULKART İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

İmamoğlu, bu 5 bin taksiyi elektronik sistemle donatacaklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan... Bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla."

"8 AYDA 50 DENİZ TAKSİ İLE DENİZE İNECEĞİZ"

İstanbul'da deniz ulaşımının payının yüzde 3'ler seviyesinde olduğunu, bu payı büyütmeleri gerektiğini belirten İmamoğlu, "8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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