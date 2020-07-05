Hybrid Cloud Neden Daha Hızlı Büyüyor? IBM Türk Kıdemli Bulut Danışmanı Bora Taşer, Hybrid Cloud teknolojisinin hızlı büyüme nedenini açıkladı.

IBM Türk Kıdemli Bulut Danışmanı Bora Taşer, Hybrid Cloud teknolojisinin hızlı büyüme nedenini açıkladı. Orta ve büyük ölçekli kurumların altyapılarının değişkenlik gösterdiğini, her alanın kendi yazılım ve donanımları olduğunu ve bu nedenle farklı iş yüklerine yönelik farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını belirtti.

Her uygulamanın dışarıya çıkarılıp bulut platformuna dönüştürülemediğini ifade eden Taşer, dışarıya çıkarılabilen uygulamaların da lisans, platform ve native servis gibi bağımlılıkları olması nedeniyle müşterilerin Hybrid ortamlara yöneldiğini aktardı. Hybrid ortamın doğru bir tercih olduğunu ancak çok iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Taşer, "Hybrid dünya, artık müşterilerin tercihi olarak değil, zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili verdiğimiz mesaj, Public Cloud ve Private Cloud'un büyüme hızlarının çok daha üstünde bir Hybrid Cloud dünyası büyüyor ve gelişiyor. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Wise.tv