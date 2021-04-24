Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
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Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel

BURSA'da husumetli iki kardeş, kavgada birbirlerini bıçakladı.

BURSA'da husumetli iki kardeş, kavgada birbirlerini bıçakladı. Hafif yaralanan kardeşler, tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut U. (49), husumetli olduğu ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine gitti. Kapı önünde iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki bıçakları çeken kardeşler, birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden Fikret U., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mesut U. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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