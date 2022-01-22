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Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Hüseyin Eroğlu : "Bu skor bize yakışmadı"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, konuk ettiği İstanbulspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, "Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu skor bize yakışmadı. Maçın ilk yarısında belli bölümlerde maça ortak olduk ama yaptığımız bireysel hatalarla rakibe çok fazla pozisyon verdik. İlk devrenin 1-0 bitmesi maça ortak olma anlamında önemliydi. İkinci yarıya aslında iyi başladık. İstanbulspor'un biraz da direncini kırdık ama ikinci yediğimiz golden sonra psikolojik olarak oyundan düştük. Teslim olduk. Zaten yaptığımız hatalar ardı ardına geldi ve goller yedik. Üzgünüz, toparlanmamız gerekiyor. Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek yakışmadı bize. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.

Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı

Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı

Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri

Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haber

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