Hüsamettin "Tut"tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu
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Hüsamettin "Tut"tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşıyor. Karadeniz ekibinin deneyimli futbolcusu Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet vermesi sosyal medyada alay konusu oldu. Futbolseverler, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili esprili paylaşımlarda bulundu. 45 dakikada 2 penaltıya neden olan futbolcu kırmızı kartla oyun alanın dışına atıldı.

Galatasaray-Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların 44. dakikada kazandığı penaltı sosyal medyada gündeme oturdu. Penaltıya sebebiyet veren futbolcu Hüsamettin Tut'la ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

HÜSAMETTİN'İN MÜDAHALESİ ABARTILI BULUNDU

Mücadelenin 44. dakikasında Hüsamettin Tut, gole giden Diagne'nin omuzundan ve boynundan tutarak yere düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıya gole çeviren Cicaldau farkı 2'ye çıkarırken deneyimli futbolcu Hüsamettin Tut sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki futbolcunun soyadıyla ilgili espriler yapan kullanıcılar, yapılan müdahaleyi çok abartılı buldu.

Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahale alay konusu oldu! Esprili paylaşımların arkası kesilmiyor
Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahale alay konusu oldu! Esprili paylaşımların arkası kesilmiyor
Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahale alay konusu oldu! Esprili paylaşımların arkası kesilmiyor
Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahale alay konusu oldu! Esprili paylaşımların arkası kesilmiyor
Hüsamettin 'Tut'tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu
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