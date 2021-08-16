Hüsamettin "Tut"tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşıyor. Karadeniz ekibinin deneyimli futbolcusu Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet vermesi sosyal medyada alay konusu oldu. Futbolseverler, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili esprili paylaşımlarda bulundu. 45 dakikada 2 penaltıya neden olan futbolcu kırmızı kartla oyun alanın dışına atıldı.