Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti

Hülya Koçyiğit'in damadı, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ise kayınpederi olan Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ'nin iflasına karar verildi. Alkoçlar ailesi sektörde 70 yıldır faaliyet gösteriyordu.

Turizm sektörünün köklü şirketlerinden Alkoçlar Otelcilik Ve Turizm AŞ'nin iflasına karar verildi.

17 Eylül saat 16.40'da verilen karar sonrası şirketin dosyası iflas müdürlüğüne gönderildi. Geçtiğimiz aylarda görülen Alkoçlar Otelcilik'in konkordato davası olumsuz sonuçlanmıştı. Gerekçe, usule aykırı yapılan bir takım ödemeler. Mahkeme daha önce verdiği tedbir kararını da kaldırınca, şirket hacizlere karşı korumasız duruma gelmişti.

1400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi ve yüzde 100 Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, 2018'de konkordato talebinde bulunmuştu. Hülya Koçyiğit'in damadı olan Ender Alkoçlar'ın Konyaaltı plajı ihalesini alması çok konuşulmuştu.

TEDBİR KARARI YETMEDİ

Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar 1.5 yıl önce konkordato talep etmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bünyesinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer'deki üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ için tedbir kararı verilmişti.

BORÇ 60 MİLYON TL

Konkordato süreci devam ederken, Bodrum ve Alaçatı'daki otel kapatıldı. Toplam 60 milyon lira borcu bulunan Alkoçlar'dan alacaklı firmaların çoğu, şirketin konkordato talebinin tasdik edilmesine onay verdi. Ancak mahkemenin atadığı komiser heyeti olumsuz yanıt verdi.

Alacaklı firmalardan birinin avukatı şirketin el altından birtakım ödemeler yapması komiser heyetinin olumsuz rapor vermesinde etkili olduğunu belirtti.

KOMİSER: TEKNİK OLARAK İFLASTA

Komiserlerden biri raporda, şirketin teknik olarak iflas ettiği görüşünü bildirdi. Mahkeme verdiği red kararıyla birlikte, daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı; komiser heyetinin görevlerinin sona erdiğini açıkladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, tedbir kararının kaldırılması ile birlikte hacizlere karşı korumasız hale gelen şirket resmen iflas etmiş oldu.

Konyaaltı sahil ihalesi Ender Alkoçlar'a verilmesi büyük ses getirmiş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ihalesini iptal etmişti. Alkoçlar bunun üzerine Danıştay'a başvurmuş, Danıştay yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Konyaaltı sahilinin işletmesi tekrar Alkoçlar Turizm firmasına geçmişti.