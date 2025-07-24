Son dönemlerinde sinir sistemindeki hasarlar nedeniyle yürüme kabiliyetinde kısıtlamalar yaşayan efsanevi güreşçi, koltuk değneklerinin yardımıyla hareket edebiliyordu. Peki, Hulk öldü mü?

HULK ÖLDÜ MÜ?

Amerikan güreşinin efsane isimlerinden ve Hollywood sinemasının tanınmış oyuncularından biri olan Hulk Hogan, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yıllar boyunca ringlerde fırtına gibi esen Hogan, geçirdiği bir ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Sinir hasarları nedeniyle yürüme yetisini kısmen kaybeden Hulk Hogan, son dönemlerinde koltuk değnekleriyle yürümeye başlamıştı. Bu sağlık sorunları onun gündelik yaşamını ciddi şekilde etkiledi.

HULK HOGAN NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 1980'li yıllardan itibaren küresel çapta tanınan bir figüre dönüşen Hogan, yalnızca güreşseverlerin değil, geniş bir izleyici kitlesinin kalbinde yer edinmişti.

HULK HOGAN KİMDİR?

Amerikan profesyonel güreşinin simge isimlerinden biri olan Hulk Hogan, çoğu otorite tarafından "dünyanın en tanınan güreş yıldızı" olarak kabul edilmektedir. Profesyonel güreş kariyerine 1977 yılında başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF) katılarak uluslararası arenada büyük bir çıkış yakaladı. Bu süreçte beş kez şampiyonluk unvanı kazandı ve federasyon tarihindeki en uzun ikinci şampiyonluk serisine imza attı. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble galibiyeti elde ederek bu başarıya ulaşan ilk güreşçi unvanını da aldı.

RİNGLERDEN BEYAZ PERDEYE: OYUNCULUK KARİYERİ

Hogan, ring kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da önemli bir yer edindi. 1982 yapımı Rocky 3 filminde kötü adam karakteriyle sinemaseverlerin dikkatini çekti. Ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde rol aldı. Üç farklı televizyon yapımında da boy göstererek geniş kitlelere ulaşmayı başardı.