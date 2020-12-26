Hükümetten kentsel dönüşüm için yeni hamle: Vatandaşa verilen kredinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkıyor

Riskli yapıların yenilenmesi ve kentsel dönüşümün hızlanması için önemli bir adım atılıyor. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteğinin üst limiti, 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkacak. Vatandaşın kullanacağı krediye faiz desteği verilecek ve uzun vadeli ödeme imkanı tanınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli evlerde yaşayan vatandaşa sağlanan faiz destekli kredinin üst limitinin artacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE'ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız" dedi.

Bakanlığın riskli yapı ve alanda yer alan evlerin dönüşümü kapsamında faiz desteği sağladığı 'Kentsel Dönüşüm Kredisi'nde' üst limiti 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkaracak bir çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, "İnşallah bunu 200 bin liraya çıkaracağız. Bugün 200-250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabilecek konumda. Dolayısıyla 200 bin lirasını uygun şartlarda kredi verecek hale getirecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanı'mızla yaptığımız görüşme çerçevesinde çıkarmış olacağız" değerlendirmesini yaptı.

FAİZ DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Bakanlık, mevcutta bankalarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kentsel dönüşüm kredisi kullanacak vatandaşlara konutta yıllık yüzde 4 faiz desteği sağlarken, 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkânı da sunuyor.

"TOPLAM 15,5 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIK"

Arnavutluk'a TOKİ eliyle yapılacak hibe konutların temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, "Özellikle ada bazlı yapılaşmayı ve yatay mimariyi esas alan projeleri hibe desteklerimizle, kredi faiz indirimleriyle, altyapı yatırımlarımızla, yeri geldiğinde projeleri bizzat hazırlayarak, uzun vadeli ödeme kolaylıkları sağlayarak, hatta belediyelerin borçlarını erteleyerek belediyelerimizin yanında oluyoruz. Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. Hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağladık, sağlıyoruz. Toplam 15,5 milyar TL kaynak kullandık" şeklinde konuştu.

80 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 2021'de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüme başlayacaklarını da söyledi.

LÜKS DEĞİL ÇEVRECİ PROJELER ÖNE ÇIKACAK

Pandemi ve iklim değişikliğinin etkisiyle konutta tercihlerin değiştiğine işaret eden Bakan Kurum, "İnsan ve doğa merkezli projelerin geliştirilmesi öne çıkacak. İnsanlar çevre sertifikası olan evleri tercih edecek. Geri dönüşümden oluşmuş parke, boya, kapı öne çıkacak. Teras, balkon ve bahçe daha önemli hale gelirken insanlar küçük de olsa ailesi için tarım yapacağı alanlar talep edecek" dedi. (Sabah)