Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi memnun etmedi! Sosyal medyada tepki yağıyor

Hükümetin memur ve memur emeklileri için önerdiği zam teklifi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce tweet atan kullanıcılar, önerilen rakamı yetersiz buldu.

Hükümet ile Memur-Sen ve Kamu-Sen'in memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı sürüyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmenin ardından hükümetin teklifini kamuoyuyla paylaştı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayında %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti.

MEMURLAR TEKLİFTEN MEMNUN DEĞİL

Ancak açıklanan rakam memurları memnun etmedi. Teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı "#MemurTeklifiKabulEtmiyor" etiketiyle teklife tepki gösterdi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: