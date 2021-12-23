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Hükümet, yeni sistemle doları 9 liraya indirmeyi hedefliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın kaynaklar, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin doların 18 lira sınırını aşınca devreye alındığını belirtiyor. Hükümetin yeni sistemle hedefinin, doları 9 liraya indirmek olduğunu söyleniyor.

Türk lirasının yabancı paralar karşısında korunması adına yürürlüğe sokulan "Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi"nin yankıları devam ediyor. Reuters'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın kaynaklar, 'iddialı ama riskli' olarak nitelendirdikleri planın doların TL karşısında 18'lik 'kırmızı çizgiyi' geçmesi üzerine uygulamaya konduğunu söyledi. Dört kaynak, liranın bu seviyenin üzerindeki değer kaybının ekonomiye 'tamir edilmesi zor' zararlar vereceğine karar verildiğini aktardı.

Tartışılan planlar arasında dövize karşı TL mevduatlardaki kayıplara devlet garantisi sağlama fikri vardı. Ancak aynı kaynaklara göre, bu fikir 2018'deki son para krizinin ortasında da gündeme gelmiş ve riskler nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Hükümet, pazartesi günü TL'nin değerinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine son planı hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövize endeksli TL mevduat' kararını duyurması sonrası da dolar hızla 12 seviyelerine kadar geriledi.

Plandan haber dar olan dördüncü kaynak, dolar alış 18 lira, euro alış fiyatının 20 lira olmasının müdahale gerektiren 'balon' boyutlara ulaştığını söyledi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını, rakamın sorunlu ve absürt düzeylerde olduğunu ifade eden kaynak, "Dolar 9 civarına düşerse, bu iyi bir seviye" dedi.

10 Soruda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi

Diğer kaynak, hükümetin dolar/TL değerlemesinin 9 aralığında konsolide olmasını umduğunu; ancak birkaç ay boyunca dolar karşısında 12 ila 14 arasında kalacağını beklediklerini ifade etti.

Merkez Bankası, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı.

Hazine Bakanlığı ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve 2018'de üzerinde durulmuş olan kur korumalı mevduat planına karar verdiğini kaydeden kaynak, o dönemde eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bu plana karşı oy kullandığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de "Önlemler enflasyon riskini artırsa da, bu önümüzdeki yıllarda telafi edilebilir" dedi. Ona göre, 'devlet için bu tercih edilebilirdi, çünkü harekete geçmemek çok daha ciddi ve onarılamaz riskler doğurabilirdi.'

Başka bir kaynak da kabinenin geçen hafta 'Hazine, ilgili bürokratlar ve cumhurbaşkanlığının yapılan çalışmalara imza atması gerektiğine dikkat çekti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Antepli Antepli:UYGUN..PİYASALAR DONDU..PİYASA AÇILSIN.DÖVİZ DÜŞSÜN.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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