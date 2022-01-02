Hükümet kolları sıvadı! Enflasyona karşı yeni hamleler geliyor - Haberler Ekonomi
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Hükümet kolları sıvadı! Enflasyona karşı yeni hamleler geliyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Japon medyasına konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, hükümetin enflasyona karşı yeni finansal araçları devreye sokma hazırlığında olduğunu söyledi. Nikkei Asia gazetesi, Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu belirtti.

Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürdü.

Haberde ayrıca Asan'ın yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.

Kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan, "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lira hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.

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Yorumlar (13)
Ali Çelik:Böyle devam ederse zamlar karşısında vatandaş da güvenini kazanmış Ken tamamen kaybeder nasıl böyle alakasız davranıyor bizden bu kadar artık vatandaş gecinemiyor kimseyi kırmam artık ak parti yüzünden Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Okan Kocabas:Enflasyonu düşürmek istiyorsun devlet olarak ama elindeki bütün ürünlere zam yapıyorsun birde zam uygulayan marketcilere ve toptancılara baskı uyguluyorsun bu ne perhiz bu ne lahana. Cevap Yaz 8 45 Yayından Kaldır
Hüseyin Civelek:Paran yoksa artık, öl. Cevap Yaz 5 61 Yayından Kaldır
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