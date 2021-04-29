Hukukçudan 'soğuk cüzdan' tavsiyesi
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Hukukçudan 'soğuk cüzdan' tavsiyesi

Hukukçudan 'soğuk cüzdan' tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık, kripto parayı saklamak için soğuk cüzdanın kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Tavsiye edilen soğuk cüzdandır, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez" dedi.

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık, kripto parayı saklamak için soğuk cüzdanın kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Tavsiye edilen soğuk cüzdandır, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez" dedi.

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından, dijital platformlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar yatırımcıların korkulu rüyası haline geldi. Avukat Buket Nurşah Tekışık ise kripto para borsası ile ilgili merak edilen konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından çıkarılan yönetmelikte de kripto paraların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağının belirtildiğini söyleyen Tekışık, "Kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi sebeplerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırıyor" dedi.

"Soğuk cüzdan uyarısı"

Hukukun, gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına karşılık vermek durumunda olduğunu dile getiren Avukat Tekışık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Eğer bu yapılırsa yatırımcılar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Kripto para borsalarında kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sıcak cüzdan kullanıyor ve kripto para borsaları yatırımcı adına alım satım gerçekleştiriyor, şifreleri elinde bulunduruyor. Soğuk cüzdanda ise sizin adınıza alırlar, ilgili şifreyi de size verirler. Böylelikle aracı kuruma hiçbir şekilde tabiiyetiniz olmadan, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez"

Buket Nurşah Tekışık, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların, ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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