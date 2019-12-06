“Hukuk sistemi ekonominin de direği”

06.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:58

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğuna vurgu yaparak, "Hukuk güçlü olursa insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü olur" dedi.