Hugo Boss Solutions'dan Dev Ortaklık

İzmir merkezli Hugo Boss Solutions, Fortune Global 500 şirketlerinden Aditya Group'a bağlı Hindistan tekstil devi Aditya Birla Fashion Limited'le danışmanlık anlaşması imzaladı. Tekstil sektöründe bir üretim merkezi olma ününe sahip Türkiye, böylelikle artık sadece ürettiği ürünleri değil, biriktirdiği bilgi birikimini de danışmanlık olarak dünyaya ihraç etmeye başlıyor.

Tamamı Türk mühendislerinden oluşan Hugo Boss Solutions, tekstilin bir diğer önemli merkezi Hindistan'da üreticilerin dijital dönüşümü ve organizasyonel gelişimi için danışmanlık vermeye başladı. Böylelikle son 20 yıldır İzmir'de geliştirilen ve başarıyla uygulanan inovatif mühendislik çözümleri, yüksek katma değerli hizmet olarak ihraç ediliyor. 44 milyar dolarlık büyüklüğüyle Global Fortune 500 listesinde yer alan Aditya Birla Group'a bağlı Aditya Birla Fashion & Retail Limited mevcut üretim yapılarını dönüştürmeye yönelik iş modelini geliştirmek amacıyla Hugo Boss Solutions'dan danışmanlık almaya başladı.

Lüks perakende sektöründe bir lider ve genç giyim moda öncülerinden olan Aditya Birla Fashion geniş marka yelpazesiyle Hindistan'ın genel ve lüks giyim pazarına hitap ederek en hızlı büyüyen giyim markaları arasında yer alıyor. Hugo Boss Solutions, Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. ortaklığıyla, firmanın Hindistan'da bulunan en büyük uluslararası marka üreticisi ve entegre perakende zinciri sahibi olması yolunda gücünü arttırması hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA