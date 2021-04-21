Hücumdakiler gol atamayınca Edgar Le ileriye çıktı ve nefis şutla uzaktan Muslera'yı avladı
Galatasaray, Trabzonspor'a oyun üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremedi, Bordo-Mavililer de ataklarının sonucunu defans oyuncusuyla aldı. Stoper oyuncusu Edgar Le ileri çıktığı pozisyonda fırsatı yakaladı ve 75'te attığı nefis golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada o dakikaya kadar Nwakaeme ve Bakasetas, girdiği fırsatları değerlendiremedi.
Trabzonspor'un hücumcularının yapamadığı sonuçlandırmayı stoperi yaptı. 75'inci dakikada ileriye çıkan Edgar Le, önüne düşen topa çok sert vurarak golü atmayı başardı. Galatasaray'ın savunmacıları ve kaleci Muslera, sadece topu seyredebildi. Edgar bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.
İKİNCİ GOLÜ
Yusuf Yazıcı transferinde takasta verilen defans oyuncusu, bu sezon Bordo-Mavili forma ile ikinci golünü kaydetti. Edgar'ın attığı gol, adeta forvetlere taş çıkarttı. Edgar, savunmada da maç genelinde oldukça iyi bir performans gösterdi.