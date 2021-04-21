Hücumdakiler gol atamayınca Edgar Le ileriye çıktı ve nefis şutla uzaktan Muslera'yı avladı

Galatasaray, Trabzonspor'a oyun üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremedi, Bordo-Mavililer de ataklarının sonucunu defans oyuncusuyla aldı. Stoper oyuncusu Edgar Le ileri çıktığı pozisyonda fırsatı yakaladı ve 75'te attığı nefis golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada o dakikaya kadar Nwakaeme ve Bakasetas, girdiği fırsatları değerlendiremedi.