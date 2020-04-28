"Hububat bakliyat ihracatı yükseliyor"
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uluslararası ticarette ciddi daralmalar yaşandığını dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, hububat bakliyatta Türkiye'nin üretim ve stok sorunu bulunmadığını açıkladı.
28.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:54
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uluslararası ticarette ciddi daralmalar yaşandığını dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, hububat bakliyatta Türkiye'nin üretim ve stok sorunu bulunmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com