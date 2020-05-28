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Huawei Watch GT 2e'ye uluslararası basından 5 ödül

Huawei'nin pil süresi ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratan Watch GT serisinin en yeni üyesi olan Watch GT 2e, Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocketnow ve Trusted Reviews tarafından yüksek puanlar ile ödüle layık gördü.

Huawei Watch GT 2e'ye uluslararası basından 5 ödül
28.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:13

Huawei'nin pil süresi ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratan Watch GT serisinin en yeni üyesi olan Watch GT 2e, Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocketnow ve Trusted Reviews tarafından yüksek puanlar ile ödüle layık gördü.

Huawei açıklamasına göre, Watch GT 2e uluslararası basından büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocket Now ve Trusted Reviews tarafından ödüle layık görülen Huawei WATCH GT 2e'nin tasarımı bir önceki nesil WATCH GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini daha sportif bir yorumla barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.

Watch Gt 2e için Android Headlines "Editörün Seçimi", Pocketnow "En İyi Seçim", Newsweek ve Phone Arena ve Trusted Reviews "Tavsiye Ediyor" ödüllerini verdi.

Uluslararası basından tam not

Newsweek'e göre Huawei'nin yeni GT 2e akıllı saati, pil ömrü ve sportif tasarıma sahip fitness odaklı bir akıllı saat. Cihaz üçüncü taraf uygulama desteği ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğinden biraz mustarip olsa bile orta seviye fiyat oranı büyük bir artı. Bununla birlikte, fitness fanatikleri sağlık izleme yeteneklerinin zenginliğini sevecek. GT serisine değerli bir katkı sağlayan bir model.

Android Headlines'ın yorumu, Huawei Watch GT 2e, premium yapı sunan harika bir akıllı saat. İnanılmaz pil ömrü de sunuyor ve performansı birinci sınıf. Bildirim sisteminin bazı ciddi iyileştirmelere ihtiyacı varken, ekranının dokunmatik örneklemesi biraz daha iyi olabilir. Bununla birlikte, yazılım hemen hemen her açıdan oldukça iyi.

Phone Arena'ya göre ise büyük, 455mAh batarya, tutumlu Kirin A1 işlemci ve düşük güç tüketen OLED ekran ile bu akıllı saat, şirketin spor bilekliklerinin yolundan gidiyor ve çok daha fazlasını sağlıyor. Gerçek zamanlı uyku ve aktivite izleme veya nabız değerlendirmesi gibi tüm sistemler açıkken, çok etkileyici bir sonuç olan günde yüzde 7-10 pil deşarjı gözlemledik.

Pocketnow'un değerlendirmesi ise, Watch GT 2e'ye çok yönlü bir akıllı saatten ziyade sağlam bir egzersiz ve etkinlik arkadaşı olmak için güvenebilirsiniz, ki bu gerçekten olması amaçlanan durum. 100 egzersiz modu, doğru kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi okumalarının yanı sıra uzun ömürlü pil ile Watch GT 2e'nin, Android akıllı telefonlarda fitness akıllı saati için en cazip önerimiz olmaya layık olduğuna inanıyoruz.

Trusted Reviews'e göre Huawei Watch GT 2e, paranız için çok fazla saat özelliği sunuyor. Yine de hala ağırlıklı olarak fitness odaklı bir cihaz. Bu bir akıllı saatten çok bir spor saati. Bu spor özellikleri genel olarak iyi çalışıyor ve Apple, Samsung ve Wear OS saatlerinin sunabileceği şeylerin üstüne, harika bir pil ömrüne de sahipsiniz.

Huawei WATCH GT2e grafit siyahı, kırmızı lav ile yeşil nane renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden bin 99 liraya satışa sunuluyor Açıklaması

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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