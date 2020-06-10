Huawei P50 Serisi Geliştirilmeye Başlandı: Yeni Kameralar Yolda Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini geliştirmeye başladığını açıkladı. Huawei P50 serisi için hazırlıklar başladı.

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini geliştirmeye başladığını açıkladı. Huawei P50 serisi için hazırlıklar başladı. İşte Huawei P50 serisi hakkında şirket tarafından yapılan açıklamalar.

Huawei P50 Serisi Geliştiriliyor: Amiral Gemisi Geliyor

Huawei Central tarafından aktarılan bilgiye göre, yeni rapor şirketin Huawei P50 serisini geliştirmeye başladığını ortaya koydu. Huawei'nin P Serisi Ürün Müdürü Wang Yonggang, P serisi ürünlerin konsept tasarımından son lansmana kadar sürecin 18 ay geçmesi gerektiğini söyledi.

Telefon serisinde kullanılan teknolojiler ve çözümler, dünyanın dört bir yanındaki büyük Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) merkezleri tarafından belirlenmekte. Wang Yonggang açıklamasında her nesil P serisi ürünün, Huawei'nin yeni bir atılım elde etmek için Ar-Ge ve endüstri ortaklarındaki en son yeteneklerine dayandığını ve gelecek yıl Huawei P50'de daha fazla sürpriz olacağını söyledi.

Söylentilere göre, Huawei P50 serisi Mart 2021'de piyasaya sürülecek. Huawei P serisi, DxOMark sıralamasında en iyi üst düzey kamera sistemi ile tanınıyor. P50 serisi akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni kilometre taşları oluşturmak için gelecek yıl daha yeni kamera teknolojileri ve özellikleri sunacak.

Sizler Huawei P50 serisinden neler bekliyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!