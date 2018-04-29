Huawei P20 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu, İşte P20 Özellikleri?

Huawei P20 Türkiye Satış Fiyatı Düzenlenen Etkinlikle Resmen Duyuruldu!



Huawei P20 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu, İşte Huawei P20 Özellikleri?

Çinli teknoloji devinin son amiral gemilerinden biri olan Huawei P20 Pro Satışa Sunulmuş ve 10 Saniyede 15 Milyon Dolar Kazandıracak etkileyici bir başlangıç performansı sergilemişti.

Dünde düzenlenen etkinlikle Türkiye Tanıtımı gerçekleştirilen P20'nin en çok merak edilen Türkiye Fiyatı'da belli oldu. Türkiye pazarına hareket getirmesi beklenen yeni cihazı özellikleri neler?

Huawei P20 Türkiye Satış Fiyatı 4999 TL olarak açıklandı.

Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye tanıtımı dün akşam saatlerinde yapıldı. 4999 TL'ye satılacak cihazın hangi özelliklere sahip olduğuna bir bakalım.

Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı



Huawei P20 Pro tasarım ve teknik özellikleri dikkate aldığımızda en merak edilen model olarak söyleyebiliriz. Kamera yetenekleri ile bu yılın amiral gemileri arasında adından kesinlikle söz ettirecek. Kirin 970 işlemciden güç alıyor ki özellikle AI Yapay Zeka destekli Mobil işlemci Kirin 970 olduğunu belirtmek gerekiyor.

Telefon 6GB RAM kapasitesi, 128 GB depolama alanı ve MicroSD Kart ile 256GB'a kadar çıkarılabilecek bir depolama alanı sunabilecek yapıya sahip.

Huawei P20 Pro tasarım özellikleri



Tasarım tarafında ise ben en çok çentikli ekran olmasına takıldım. Beklendiği gibi iPhone X ile hayatımıza giren çentik modasına Huawei P20 Pro'da uydu. Şık tasarım ve tam ekran kullanma deneyimini sunuyor. P20 Pro 7.8mm kalınlığa sahip olan Huawei P20 Pro, 180 gram ağırlığında.

Renklerine Baktığımızda ise Siyah, Twilight, Pink Gold ve Midnight Blue olmak üzere 4 farklı renk seçenekleri mevcut.

6.1 inçlik ekran 24 Megapiksellik selfi kamerası ve bu alana yerleştirilmiş sensörlerden oluşuyor. Parmak izi okuyucu ekranın alt kısmına yerleştirilmiş. Arka tarafta 3 adet arka kamera bulunuyor ve beklediğimiz üzere 3. kamera diğer çift kameradan ayrı duruyor.

https://www.teknotalk.com/huawei-p20-turkiye-satis-fiyati-63488/