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Huawei'nin en güçlü bilgisayarı MateBook X Pro yakında Türkiye'de

Huawei, üstün teknolojik özelliklere sahip en gelişmiş dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook X Pro'yu Türkiye pazarına sunuyor.

Huawei'nin en güçlü bilgisayarı MateBook X Pro yakında Türkiye'de
17.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:26

Huawei, üstün teknolojik özelliklere sahip en gelişmiş dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook X Pro'yu Türkiye pazarına sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, mobil zekayı ve Huawei Share ile bağlanılabilirliği yeniden tanımlarken, tüketicilere de eşsiz bir deneyim sunuyor. Huawei MateBook X Pro, 20 temmuz tarihinde Türkiye'de satışa çıkıyor.

Huawei MateBook X Pro, yüksek kaliteli bir yaşam sürdüren kullanıcıların yanı sıra profesyonel içerik oluşturanlar için de üretildi. Yeni Huawei MateBook X Pro'nun dış cephesi pürüzsüzlük hissi veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Huawei MateBook X Pro, Türkiye'ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor.

Huawei'nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı son derece portatif, sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kilogram ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için mükemmel bir cihaz. Hafif ve taşınabilir yeni Huawei MateBook X Pro, 10'uncu Nesil Intel Core i7-10510U ile eşsiz bir performans sunuyor.

Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. İnce çerçevelerle çevrelenmiş Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro'dayüzde 91 ekran/ gövde oranı sunuyor.

Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı olarak, her zamankinden daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Huawei çoklu ekran iş birliği

Huawei Share ile Huawei MateBook X Pro ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Çoklu ekran iş birliği (multi-screen collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. Huawei, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmayı tam anlamıyla kullanıcılara sundu.

Akıllı cihaz yeniliğinde öncü olan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro'ya uyguluyor. Parmak İzi Güç Düğmesi ve gömme kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler kullanışlı, benzersiz bir deneyim sunuyor.

Huawei MateBook X Pro, 20 temmuz tarihi itibariyle Huawei'nin Online Mağazası'nda da tüketiciler ile buluşacak.

Kaynak: AA

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