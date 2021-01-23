HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı

23.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:47
HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı

Almanya 2'nci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Eintracht Braunschweig'ı, 20 dakikada bulduğu dört golle 4-2 mağlup etti.

Almanya 2'nci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Eintracht Braunschweig'ı, 20 dakikada bulduğu dört golle 4-2 mağlup etti.

2'nci Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg, 17'nci hafta maçında tabelanın alt sıralarında bulunan Eintracht Braunschweig ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, 9'uncu dakikada Felix Kroos ve 42'nci dakikada Marcel Bar ile bulduğu gollerle, HSV Hamburg karşında 2-0 üstün duruma geçti. Karşılaşmada 45+2 oynanırken sahneye çıkan HSV Hamburg'dan David Kinsombi, attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, ev sahibi Eintracht Braunschweig'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip HSV Hamburg, 51'inci dakikada Simon Terodde ile durumu 2-2 yaptı. Durmak bilmeyen HSV Hamburg, Aaron Hunt'un 59'uncu dakikada attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 65'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan David Kinsombi, kendisinin ikinci, takımı HSV Hamburg'un dördüncü golünü Eintracht Braunschweig ağlarına bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca HSV Hamburg, 2-0 geri düştüğü maçta 20 dakikada bulduğu 4 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. Eintracht Braunschweig deplasmanından galibiyetle dönen HSV Hamburg puanını 36'ya yükselterek, tabelanın 1'inci sırasındaki yerini korudu. Eintracht Braunschweig ise 14 puanda kalarak 16'ncı sıraya düşmekten kurtulamadı.KENAN KARAMAN'DAN GOLÖte yandan, dün, Almanya 2'nci Ligi'nde mücadele eden Fortuna Düsseldorf, milli oyuncu Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada rakibi Fürth ile 3-3 berabere kaldı.2'NCİ BUNDESLİGA'DA ALINAN SONUÇLARFortuna Düsseldorf - Fürth: 3-3 Osnabrück - Aue: 0-1Karlsruhe - Heidenheim: 1-1Eintracht Braunschweig - HSV Hamburg: 2-4Paderborn - Würzburg: 1-0YARININ MAÇLARI ST. Pauli - RegensburgFC Nürnberg - Hannover 96Darmstadt - Kiel

Sandhausen - Bochum


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cinayet Twitter Otomobil Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 20:49:22. #1.16#
title