HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir

Dünyanın en büyük bankalarından olan İngiliz HSBC bankası, yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu açıkladı. Dev banka, tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurunun 6,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

HSBC, 4 aydır düşüş trendinde yer alan dolar kuru için bomba bir tahmin açıkladı. Dev banka, raporunda bu yıl TL'nin dolar karşısında değerlenmeye devam edeceğini ve yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu yazdı. Banka ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kuru 6,50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı.

YABANCILARIN TL'YE İLGİSİ ARTTI

Türk Lirası'nın taktiksel açıdan bakıldığında daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çeken banka özellikle risk iştahının olduğu ortamda yabancı yatırımcıların Türk lirasına yönelik ilgisinin canlandığını, ters dolarizasyonun yükselebileceğini ve Türk lirasının desteklenebileceğini belirtti.

ENFLASYON 2021'İN İLK BÖLÜMÜNDE YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Aralık ayında kaydedilen enflasyonun geçmiş dönemden gelen kurdaki birikimli etkinin ve eylül-ekim dönemine kadar devam eden genişlemeci para politikasının yansıması olduğuna dikkat çeken banka enflasyonun 2021'in ilk bölümünde yükselmeye devam edeceğini öngördü. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğuna dikkat çeken banka tam bir normalleşmenin kuru 6,50 seviyesine çekebileceğine dikkat çekti.

DOLAR KASIMDA 8,58'İ GÖRMÜŞTÜ

Kasım 2020'de dolar Türk lirası karşısında 8,58 TL'ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Dolar kuru beraberinde atılan bir takım adımlarla ve faiz kararlarıyla 7,30 TL'ye kadar düştü.

Dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer alıyor. 2020 yılını 7,44 TL seviyesiyle kapatan dolar kurunun 2021 yılında nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor.