Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi
AA / Abidin Yel - Haberler | Spor
Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildiHorting Şırnak İl Temsilciliğine atanan Acar, Ukrayna milli sporu olan horting sporunun kendi içinde 8 branşı olan teknik açıdan çok zengin bir spor branşı olduğunu söyledi.
ŞIRNAK (AA) - Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi
Horting Şırnak İl Temsilciliğine atanan Acar, Ukrayna milli sporu olan horting sporunun kendi içinde 8 branşı olan teknik açıdan çok zengin bir spor branşı olduğunu söyledi.
Acar, 4 yaşından başlayarak her yaştaki sporseverlerin keyifle yapabileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği bir spor dalı olduğunu kaydederek, "Sporculara disiplin, ahlak, analitik düşünme, hızlı karar verme ve mücadele etme yeteneği kazandırmaktadır." dedi.
AA / Abidin Yel - Spor Haberleri