Honazlı Şoförler Odasında mevcut yönetim güven tazeledi

DENİZLİ (İHA) - Honaz Otomobilciler, Kamyoncular ve Şoförler Odası'nın yapılan seçimli olağan genel kuruluna tek aday olarak katılan Enver Kiraz yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Honaz Otomobilciler, Kamyoncular ve Şoförler Odası'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu Honaz Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Genel kurula Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, oda başkanları, delegeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Ali Erbeği yaptı.

Kongrede konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "İlçemizde faaliyet gösteren şoför kardeşlerimizle her zaman bir aradayız. Onların taleplerini her zaman onlar için en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Gerçekleştirilen olağan genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum, Enver Kiraz başkanıma da kolaylıklar diliyorum" dedi.

Seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Enver Kiraz da, 8 yıldır yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirterek; "2014 yılından beri üyelerimizin yoğun desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni dönem için de delegelerimizin bizleri seçmesi mutluluk sebebi. Onlar için her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Oda başkanlığını sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve adaletle yapmaya çalışıyoruz. Kapımız ve gönlümüz her zaman herkese açık. Pandemi döneminden en çok etkilediği mesleklerden birisi de bizim mesleğimiz. Şoförlerimizin bu dönemden en az şekilde etkilenmesi için sürekli onlarla iletişim halinde olduk. Kredi işlemlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için her türlü evrak ve bilgileri kendilerine ilettik. Bizim dönemimizde başlayan çekici hizmetimizi devam ettiriyoruz. Yine bazı özel hastanelerle indirimli anlaşmalarımız bulunuyor ve bunlar devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından genel kurulan katılanların tamamının oyunu alan Enver Kiraz yeniden başkanlığa seçildi. - DENİZLİ

