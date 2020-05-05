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Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
05.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:38

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, kariyerinde bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı futbolcularından olan ve 2012-15 yıllarında forma giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir açıklama geldi.

2016-17 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şu anda Feyenoord'da görev yapan Dirk Advocaat, Kuyt'ın Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak istediğini söyledi.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Dick Advocaat

"FENERBAHÇE TERCİHİ İDEAL"

Hollanda basınına konuşan Advocaat, "Kuyt bu yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

(Kaynak: Milliyet)

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
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