Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman

Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun çizgiyi geçen golünü vermeyen maçın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie, Portekiz'den özür diledi. Makkelie, "En iyi kararları almaya çalışıyoruz, bu haberlerin içerisinde yer almak bizi mutlu etmiyor. Portekiz'den özür dilemek dışında yapabilecek bir şeyimiz yok" dedi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile Portekiz'in 2-2 kaldığı maçın son dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun pozisyonu gündemden düşmüyor. Cristiano Ronaldo'nun son dakikalarda attığı topun çizgiyi bariz geçtiği belliyken, maçın hakemleri aynı görüşte değildi. Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

EN İYİ KURALLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.

RONALDO BUNU YAPMAMALIYDI

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli futbolcu Fernando Meira, Cristiano Ronaldo'nun bu hareketine tepki gösterdi.Fernando Meira "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.