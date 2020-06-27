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Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü

Hollanda futbolunun efsane isimlerden Arjen Robben, emeklilik kararı aldıktan 1 yıl sonra futbola geri döndü. Yıldız isim, futbola başladığı takım olan Groningen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
27.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:59

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, emeklilik kararını açıkladıktan 1 sene sonra futbola geri döndü. 36 yaşındaki Arjen Robben, futbola başladığı kulüp olan FC Groningen ile bir sezonluk anlaşma imzaladığını açıkladı.

Son olarak Bayern Münih'te oynayan Arjen Robben yaptığı açıklamada "Kulüp koronavirüs sürecinin ardından krizi atlatabilmek adına her türlü yardımı değerlendirebilir. Kendim de çeşitli eylemlere katıl ve Groningen için başka neler yapabileceğimi düşündüm. Son hafta kulüpteki birçok kişiyle görüşmeler yaptım ve belki de en çok taraftarların çağrısını dinledim. Groningen futbolcusu olarak geri dönüyorum. Futbolcu olarak geri dönmek için çalışıyorum. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Şimdi en büyük hayalimi Groningen formasıyla oynamak" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE 12 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ayrıca bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tattı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.

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