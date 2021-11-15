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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal sakatlandı

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal sakatlandı

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

VAN (AA) - Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

Yerel medyada çıkan habere göre Van Gaal, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

Van Gaal'in, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın yarın Norveç'e karşı seyircisiz oynayacağı maç öncesi yapılan antrenmana golf arabası ile geldiği bildirildi.

İki defa kalçasından operasyon geçiren Van Gaal'in durumunun iyi olduğu ve yeniden ameliyat edilmesine gerek duyulmadığı ifade edildi.

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AA / Abdullah Aşıran - Spor Haberleri

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