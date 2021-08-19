Hollanda kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hollanda kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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Hollanda kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hollanda kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

Hollanda kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hollanda kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Hollanda kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Hollanda voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken gruptaki rakibimiz olan Hollanda'nın voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, Hollandakadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Hollandabayan voleybol oyuncuları isimleri Hollanda milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HOLLANDA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Avital SELINGER

  • KNIP Kirsten : Libero : Boyu : 176
  • SAVELKOEL Fleur : Dış smaçör : Boyu :184
  • PLAK Celeste :Dış smaçör: Boyu : 190
  • GROTHUES Maret :Dış smaçör : Boyu :180
  • LOHUIS Juliet :Orta blok : Boyu :190
  • KOREVAAR Demi : Orta blokçu : Boyu :187
  • SCHOOT Myrthe : Libero : Boyu :183
  • VAN AALEN Sarah :Pasör : Boyu :182
  • BUIJS Anne :Dış smaçör : Boyu :191
  • BONGAERTS Britt : Pasör : Boyu :185
  • JASPER Hester : Libero : Boyu :175
  • DIJKEMA Laura : Pasör : Boyu :184
  • BAIJENS Indy : Orta blokçu : Boyu :193
  • OUDE LUTTIKHUIS Nicole :Dış smaçör : Boyu :191
  • JASPER Marrit : Dış smaçör : Boyu :179
  • DAALDEROP Nika :Dış smaçör : Boyu :189
  • POLDER Tessa :Orta blok : Boyu :190
  • MEIJERS Annick: Dış smaçör : Boyu :188
  • TIMMERMAN Eline : Orta blokçu : Boyu :192
  • DE ZWART Laura : Orta blokçu : Boyu :198
  • RESINK Florien :Libero : Boyu :174
  • DAMBRINK Elles : Karşısında : Boyu :184
  • SCHOLTEN İris :Karşısı : Boyu :191
  • BOONSTRA Famke :Dış smaçör : Boyu :194
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Hollanda kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hollanda kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir? - Haberler
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