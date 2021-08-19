Hollanda kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hollanda kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Hollanda kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Hollanda voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...