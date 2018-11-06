Hollanda'da VAR Konuşmalarını Yayınladılar
Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntülerini ve hakemler arasında geçen konuşmaları yayınladı.
Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.
Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.
İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma:
Yan hakem (0:22): Sarı kart.
VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş
Yan hakem: Emin değilim, sarı kesin ama belki kırmızı da olabilir.
Björn Kuipers: Tamam.
VAR: Sarı kart gösterdi Danny.
Björn Kuipers: Bir kontrol edeceğiz, benim de şüphelerim var.
VAR Danny Makkelie: Kırmızı kart, ben Danny, Björn…
Björn Kuipers: Evet, evet.
VAR Danny Makkelie (0:35): Kırmızı kart.
Björn Kuipers: Bakmama gerek var mı?
VAR Danny Makkelie (0:45): Evet sen de bakmalısın. Önce temas anını göstereceğiz. Sonra hızlı oynatacağız.
Björn Kuipers: Nerede temas?
VAR Danny Makkelie (0:55): Tam şu an. Bacağının üstünden aşağıya kadar…
Yan hakem Daley Blind yaklaşmaya başlayınca: "Daley, Daley, Daley. Uzakta kal…"
VAR Danny Makkelie (1:05): Bir kez de hızlı oynayacağım.
Björn Kuipers: Teşekkürler, gerek yok gördüm.
VAR Danny Makkelie: Tamam.
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biz de montajlayıp verirler . . . boll bipli küfürlüCevap Yaz Yayından Kaldır
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İşin aslı budur. Takıma göre , futbolcuya göre , skora göre , İç saha dış saha faktörüne göre , VAR sistemi başarılı olmaz. İşte böle şeffaf olunmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ISINI ONEMSEYEN SEREFLI INSANLAR ONLAR. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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var:çaktırma hoca alper çift daldı linnese sarı ver geç tamam. saha hakemi:ahh alper ahh. dur avantaj vereyim de unutulsun. alpercim hadi iyisin sarı ile yırttın. var:hocam fırsatı kaçırma ver penaltıyı ver ver. saha hakemi: zaten uydurma faul verdim fb ye. böyle penaltı olmaz ama napak fb nin gol atacağı yok. düttvar:hocam çaktırma valbuenadan çıktı top çaktırmaaaa. saha hakemi::elim kaldı böyle. şş valbuena çabuk kullan yatyor belhanda. saha hakemi:o soldado mu boğazını mı sıkıyor aman bana nCevap Yaz 5 4 Yayından KaldırMURAT.CA: Super2 3 Yayından Kaldır