Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu

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Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. 11 futbolcusundan yoksun Hollanda'ya giden temsilcimiz, Ajax karşısında mucizeyi başaramadı ve İstanbul'a puansız döndü. Kara Kartal, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde henüz hanesine puan yazdıramazken maç fazlasıyla grubunda 3. sıraya yerleşti.

11 futbolcusunu Hollanda'ya götüremeyen Beşiktaş, Ajax karşısında mucizeyi başaramadı. Temsilcimiz, Amsterdam'da Joan Cruijff Arena'da oynanan maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUANLA TANIŞAMADI

Beşiktaş karşılaşmanın ilk dakikalarında Batshuayi'yle net bir fırsatı kaçırdı. Belçikalı topu direği nişanlayarak öne geçme fırsatını tepti. Bu dakikadan itibaren Ajax baskısını arttırırken, Hollanda ekibini öne geçiren golü 17. dakikada Berghuis attı. 43. dakikada Haller ise farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yalçın ikinci yarı oyuna Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'u sürerken temsilcimizin rakip kalede etkisini biraz da olsa arttırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hollanda ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken maç fazlasıyla grubunda 3. sıraya yerleşti.

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Haber: Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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