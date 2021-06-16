Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin beşinci gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin beşinci gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 5. gününde, 15 puanlı Gaziantep Polisgücü??????? liderliğini sürdürdü. 53 averaja sahip Gaziantep Polisgücü'nü aynı puana sahip 37 averajlı Alanya Yıldızlar Hokey takip etti.

Organizasyonun 5. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Kahramanmaraş Hokey: 17-0.

Alanya Yıldızlar Hokey-Nizip Halk Eğitim Merkezi: 6-0.

Buca Halk Eğitim Merkezi-Ege Yıldızlar: 0-1.

Gaziantep Dorukspor-Nizip Zeugma: 2-0.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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