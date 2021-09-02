Hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi
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Hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi

Hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi
Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Hıdır Cin, 6 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Hıdır Cin, 6 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

Beytüşşebap'ta yaşayan 3 çocuk babası Hıdır Cin, 24 yıl boyunca muhasebeci olarak çalıştıktan sonra babasının mesleği olan arıcılığı hobi olarak yapmaya başladı.

Bir süre sonra arıcılığı sevmeye başlayan ve 4 arı kovanıyla başlayan Cin, kovan sayısını her geçen gün artırarak 200'e çıkardı.

Arıcılıkta üretime geçen Cin, AA muhabirine, bir kilogram balı 200, bir petek balı ise 250 liraya sattığını söyledi.

Arıları kışın Cizre ve Silopi ilçesi gibi sıcak olan bölgelere, yazın ise Beytüşşebap'a bağlı Faraşin Yaylası'na götürdüğünü aktaran Cin, Faraşin'de çok sayıda çiçek türünün bulunduğunu belirtti.

Bal üretiminin zahmetli olduğunu, balı yurt dışında yaşayan akrabaları vasıtasıyla Almanya ve İngiltere'ye de gönderdiğini anlatan Cin, doğal bala talebin yoğun olduğunu söyledi.

Arıcılıkla kendini daha çok geliştirmek istediğini ifade eden Cin, bu meslekte markalaşmak istediğini dile getirdi.

Tamamen organik bal ürettiğini anlatan Cin, "Hobi amaçlı başladığım işimde kendimi geliştirdim ve 4 olan kovan sayısını 200'e çıkardım. Bundan sonra hedefim işletmemi daha da büyütmektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan

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