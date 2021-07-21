Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hobi amaçlı yaptığı arıcılığı mesleği haline getiren girişimci Lale Koç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hobi amaçlı yaptığı arıcılığı mesleği haline getiren girişimci Lale Koç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Yeşilköy Mahallesi'nde eşi sayesinde arıcılığa merak salan iki çocuk annesi Koç, Karasu Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde başlatılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Başlarda hobi amaçlı iki kovanla arıcılığa başlayan Koç, zamanla işini severek kovan sayısını artırdı. Aile büyüklerinin desteğiyle kestane, orman gülü ve ıhlamur balı üreten Koç, aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Her gün kovanlarıyla çocuğu gibi ilgilenen Lale Koç, AA muhabirine, arıcılığı severek yaptığını, bunun çok zevkli bir iş olduğunu anlattı.

Kadınlara örnek olmak amacıyla bu işe başladığını aktaran Koç, "Her kadına tavsiye ederim. Bu bölgede ilk bayan arıcıyım ben. Valimizden, Kaymakamımızdan, bize hibe kovan vermesini istiyorum." dedi.

Bu yıl kestane, orman gülü ve ıhlamur balını karıştırarak sağım yaptıklarını dile getiren Koç, "İlk hasadımızı aldık. Balımızın kalitesi çok yüksek. Ancak hava şartlarından dolayı miktar olarak az, kalite olarak çok yüksek. Bu işi büyütmek istiyorum. Çok zevkli, hevesle yapıyorum." şeklinde konuştu.

Koç, mesleğin zorluklarına da dikkati çekerek, "Arılarla uğraşmak zor, onlarla bir çocuk gibi ilgilenmeniz, sürekli bakımlarını yapmanız gerekiyor. Her gün kontrol etmeniz lazım." diye konuştu.

"Eşim tüm mahalledeki bayanlara örnek oldu"

Yeşilköy Mahallesi Muhtar Azası olan eşi Ersin Koç da muhtarlık ve Karasu Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde düzenlenen arıcılık kursuyla mahalle halkına arıcılık sertifikası verdiklerini, fındığa alternatif ek gelir elde edilmesini sağladıklarını söyledi.

Yöre kadınlarının arıcılıkta uzmanlaşması için başlatılan çalışmada ilk adımı atan eşinin diğer kadınlara örnek olduğunu dile getiren Koç, "Anzer balından sonra ikinci kaliteli balı Çamdağı bölgesinde ürettik. Üç çeşit balı birleştirerek sağıma aldık ve yüksek kalitede bal elde ettik." dedi.

"Kadın girişimcileri sektöre dahil ettik"

Yörede arıcılıkla uğraşan Hayati Koç da burada çok kaliteli kestane ve "komar" adı verilen acı bal yetiştiğini anlattı.

Bu işi severek yaptıklarını ve üretimi çoğalttıklarını dile getiren Koç, "Kadın girişimcilere de ön ayak olarak onları sektöre dahil ettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün