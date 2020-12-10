HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya
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HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya

10.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:45
HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya

Güneydoğu'nun ilk golf sahasını bünyesinde barındıran Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) Golf Eğitmeni Mustafa Demirtaş, Antalya'nın Serik İlçesinde düzenlenen 4. Regnum Kulüplerarası Golf Şampiyonasında, 80 Golf Profesyoneli arasında 2.'nci olarak Şampiyonaya damgasını vurdu.

Güneydoğu'nun ilk golf sahasını bünyesinde barındıran Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) Golf Eğitmeni Mustafa Demirtaş, Antalya'nın Serik İlçesinde düzenlenen 4. Regnum Kulüplerarası Golf Şampiyonasında, 80 Golf Profesyoneli arasında 2.'nci olarak Şampiyonaya damgasını vurdu.

Dünyanın en iyi golfçülerini Antalya'da ağırlayan Regnum Carya'da birçok iş insanı ve Golf Profesyoneli, şampiyonada bir araya geldi. Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezinde bulunan Regnum Carya Golf Club'de yapılan ve 4 gün süren turnuvada, 80 Golf Profesyoneli arasında 2.nci olan Mustafa Demirtaş, ödülünü Carya Golf Club Müdürü Hasan Ceylan'ın elinden aldı.

"Öğrencilerimiz golf sahamızı iyi değerlendirmeli"

Turnuvaya ikinci olarak damga vuran Mustafa Demirtaş, "Emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Yetiştirdiğim öğrencilerimin de hayallerinin peşinden gitmesini istiyorum. Pandemi sürecinde spora olan gereklilik daha da arttı. Temiz havada yapılacak en iyi sporlardan birisi de golftür. Güneydoğunun ilk golf sahası olan HKÜ Golf Sahasını öğrencilerimizin çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Spora ve sporcuya önem veren üniversite

Spora ve sporcuya verdiği önem ile Avrupa ve Türkiye'de dereceler elde eden HKÜ, kampüs ortamında öğrencilerine sunduğu modern açık-kapalı spor sahaları ve merkezleri ile dikkat çekiyor. Güneydoğu'nun ilk golf sahasını da bünyesinde barındıran HKÜ, spor alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. - GAZİANTEP

HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya
HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya
HKÜ'nün golf eğitmenine gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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